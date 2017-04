Quand Hugo Clément parle biffle avec les militants pro-Fillon  

Hugo Clément a rencontré des militants présents au meeting de Fillon à Lille pour voir si ce que racontait François Kraus était la vérité. Alors hardcore les Républicains ? C'est LE sondage « présidentielle » dont on va parler cette semaine. Les gens regrettent le niveau plutôt bas de la campagne...cette fois, on descend carrément en-dessous de la ceinture ! Avec cette enquête Ifop pour le site internet Wyylde qui s’appelle « Sexe, couple et politique, du plumard à l’isoloir", où l'on apprend plein de trucs sur les opinions politiques partagées - ou pas - au sein du couple, et puis surtout sur les pratiques sexuelles suivant le bord politique auquel on appartient.