Il est champion du monde pour la dixième fois et c’est du jamais vu dans l’histoire du sport français ! Teddy Riner rentre à peine de Marrakech, on va le cueillir à l’aéroport et on le ramène sur le plateau. Hugo Clément est avec nous en duplex de l’aéroport d’Orly. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 13 novembre 2017 – Partie 2