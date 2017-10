Guyane : Emmanuel Macron accueilli par une manifestation

On part tout de suite direction la Guyane, où Emmanuel Macron est arrivé hier. Une visite de trois jours, une visite très attendue…Et surtout sous tension, car cette visite intervient six mois après l’immense mouvement social qui avait paralysé complètement le département. Les guyanais réclament l’application des accords signés en fin de crise et des engagements fermes de l’Etat. Hier, une manifestation a réuni plus d’un millier de personnes dans les rues de Cayenne. Une manifestation qui a dégénéré dans la soirée. Extrait de l’émission Quotidien du 27 octobre 2017 – Deuxième Partie