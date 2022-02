Ici, on n’a pas peur de dire qu’Éric Zemmour a raison

Plutôt que de perdre du temps à fact-checker les propos d’Éric Zemmour puisque, peu importe le nombre de trucs faux ou stupides qu’il débite, ça passe toujours, on a décidé de se ranger de son côté. Parce que oui, il a raison Éric Zemmour. Et plus souvent qu’on ne le croit.