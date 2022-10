Ignazio La Russa, le nouveau président ouvertement pro-Mussolini du Sénat italien

En Italie, le président du Sénat, Ignazio La Russa, proche de la future Première ministre Giorgia Meloni, ne cache pas sa nostalgie pour Mussolini. Cette aspiration avait été rendue publique lors d’un reportage dans sa maison tournée il y a quatre ans. Le nouveau président du Sénat avait chez lui une statue de l’ancien dictateur. Et en 2017, il avait fait un salut nazi au Sénat. Une image qui restera dans les mémoires c’est lorsqu’il a été élu président du Sénat et c’est une femme, rescapée de la Shoah et doyenne du Sénat qui a dû annoncer sa victoire. Le moment a choqué beaucoup d’Italiens.