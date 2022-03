“Il faut faire plus et plus fort, ce n’est pas ce que nous attendons” : Volodymyr Zelensky réagit aux conclusions du sommet de Versailles

Pour montrer son soutien à l'Ukraine et condamner la guerre, 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE se sont retrouvés pendant deux jours à Versailles, sous l'égide d'Emmanuel Macron. Valentine Watrin était sur place pour assister aux conférences de presse restitutions des discussions sur les sujets du gaz, du pétrole et la prise d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie. Les 27 devaient aussi étudier la possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Malheureusement pour Volodymyr Zelensky, rien n’aura été tranché.