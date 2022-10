"Il ne faut pas prendre notre gentillesse pour de la faiblesse" : les propos surréalistes de l’ambassade de Russie

Alors que l’Ukraine est assaillie par les bombardements, les Russes se félicitent des attaques et en font même la promo via des montages épiques façon bande-annonce de film d’action à gros budget. Mais Vladimir Poutine pourrait aller encore plus loin. Invité sur France info, le porte-parole de l’ambassade de Russie en France a déclaré « Il ne faut pas prendre notre gentillesse pour de la faiblesse ». Des propos lunaires qui interrogent : faut-il continuer d’inviter Alexander Makogonov ?