Il n’y a pas à dire, c’est toujours aussi fun les discours de Marine Le Pen

Marine Le Pen a fait son entrée en campagne ce week-end à Fréjus. Une entrée tout au naturel, bras en croix et petits tours sur elle-même parce que pourquoi pas après tout. Pendant 40 minutes, la désormais ex-patronne du Rassemblement national a testé son audience pour savoir quels étaient les sujets qui font le plus réagir ses soutiens. Sans surprise, carton plein pour des phrases comme « C’est VOUS qui décidez » et « Plus aucun Français n’ira mourir dans des guerres », mais la meilleure, la plus efficace, c’est bien sûr : « Les délinquants français en prison, les étrangers dans l’avion ».