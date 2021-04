Il n’y a que Jean Castex pour vous mettre dans l’embarras comme ça

Jean Castex et Olivier Véran étaient en déplacement dans des centres de vaccination de Tours et de Périgueux ce week-end. On a donc eu droit à plein de nouvelles séquences magiques et collectors du Premier ministre en train de gêner les patients et les soignants – au sens propre comme au figuré. Au sens propre parce qu’un Premier ministre et toute son équipe, ça fait beaucoup de monde pour vacciner une seule personne et au sens figuré parce que personne ne sait vous mettre dans l’embarras aussi bien que Jean Castex.