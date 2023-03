Il s’en est sorti comment Emmanuel Macron pour parler sexe à des ados ?

Emmanuel Macron était en visite dans un collège de Jarnac pour parler de la vaccination gratuite contre le papillomavirus, ce virus sexuellement transmissible et responsable de cancers du col de l’utérus, dès la 5ème. Sauf que parler sexe et parler avec des collégiens, c’est pas le truc le plus simple à faire.