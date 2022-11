Illuminations version sobriété des Champs-Elysées : on a presque failli y croire

Qui dit Noël approche dit illuminations sur les Champs-Elysées. Mais à une époque où les pénuries d’électrité sont à craindre et où les Français sont appelés à réduire leur consommation et à faire preuve de sobriété, compliqué de justifier l’allumage des mois durants de centaines de petites ampoules et guirlandes. Pour contrer les critiques, la mairie de Paris avait tout prévu : dispositif économe et grosse opération de communication. Et c’était pas loin de marcher, on a PRESQUE failli y croire.