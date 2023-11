Immersion au cœur d’une manifestation pro-palestinienne à Paris

Depuis près d’un mois et les premiers bombardements de l’armée israélienne sur Gaza, en riposte aux attaques terroristes du Hamas sur le sol israélien, les rassemblements se multiplient en France. Des milliers de personnes se donnent rendez-vous chaque week-end, régulièrement sur la Place de la République à Paris, entre autres, afin d’apporter leur soutien aux Palestiniens et demander un cessez-le-feu. Les équipes de Quotidien étaient présentes à celle de ce samedi dans laquelle la haine d’Israël règne parfois et où l’on a aperçu de nombreuses pancartes pointant du doigt Benyamin Netanyahou. Mais le Hamas est le grand absent de ces pancartes.