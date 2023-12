Immersion au sein des Remparts, groupe d’ultradroite que souhaite dissoudre Gérald Darmanin

Alors que l’actuel maire de Lyon, Grégory Doucet, est invité de Quotidien ce mardi, Paul Gasnier met en lumière la ville qui souffre depuis des décennies d’une épidémie de groupuscules d’ultradroite. Après notamment Génération Identitaire, le dernier né, Les Remparts semblent particulièrement virulents, eux qui sont notamment impliqués dans des agressions de militants de gauche, et habitués à scander des slogans racistes lors de leurs manifestations. Le ministère de l’Intérieur travaille justement à sa dissolution. Mais ces derniers ont participé à la traditionnelle Fête des Lumières de Lyon le week-end dernier malgré leur interdiction ordonnée par la préfecture. Une cinquantaine s’étaient retrouvés, dispersés habillement dans la foule, pour la procession de la Vierge Marie, notamment. Et malgré la surveillance d’une commissaire de police et de ses hommes, nos équipes ont vite remarqué que deux militants étaient chargés de nous surveiller, perturbant nos interviews. Malgré tout pas d’incidents à noter.