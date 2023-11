Immersion au sein d’une assemblée générale pro-palestinienne dans une université lyonnaise

Le conflit israélo-palestinien s’est emparé du monde entier depuis désormais plus d’un mois. A l’image des campus d’universités américaines, les incidents entre jeunes pro-palestiniens et pro-israéliens se multiplient dangereusement au sein des universités françaises. L’équipe de Quotidien a suivi en ce sens une assemblée générale d’un collectif pro-palestinien sur le campus de Lyon 2. On a assisté à des interviews masquées, et les caméras étaient elles interdites. L’assemblée général a finalement débouché sur une manifestation sauvage. Pour certains étudiants, il ne fait aucun doute que le dialogue est aujourd’hui rompu.