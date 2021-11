Immersion avec les soldats de l’opération Barkhane – La vie au quotidien

2000 soldats sont déployés à Gao, la plus grande base militaire française du Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane. Paul Gasnier et Paul Bouffard ont pu suivre le quotidien de ces militaires. Ils nous racontent le quotidien de Julien, 22 ans, et Pierre, 27 ans, envoyés pour la première fois en opération extérieure.