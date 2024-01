Immersion dans les coulisses de la conférence de presse d’Emmanuel Macron à l’Elysée

Paul Gasnier En savoir plus sur

Abda Sall, journaliste de Quotidien, était présent dans la salle des fêtes de l’Elysée ce mardi soir pour la conférence de presse d’Emmanuel Macron. L’occasion pour lui de réaliser un VLOG sur les coulisses de cet évènement. Plus de 200 journalistes étaient accrédités pour assister à l’allocution du président, mais à 18 heures une centaine faisait encore la queue dans le froid glacial à l’extérieur. Nombre d’entre eux étaient semble-t-il venus pour se montrer et avaient préparé avec soins leurs questions. Sur les coups de 20h14, le gouvernement entre en scène avec à sa tête Gabriel Attal, et c’est parti pour deux heures de questions, pour ceux qui ont eu l’opportunité de pouvoir en poser. Le chef de l’Etat s’est entretenu ensuite en off avec certains journalistes.