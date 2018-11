Ce mardi, France 2 diffuse un nouveau numéro de « Cash Investigation ». Cette semaine, les enquêteurs se sont penchés sur le scandale des « ImplantFiles », ces implants médicaux de toute sorte dont le contrôle est aujourd’hui plus que perméable. Elise Lucet et Edouard Perrin nous explique les enjeux et les risques de cette absence de contrôle.