Incendie à Notre-Dame de Paris : ce que l'on sait

La cathédrale Notre-Dame de Paris est touchée par un violent incendie qui s’est déclaré en fin d’après-midi ce lundi 15 avril. La flèche, haute de 93m, bijou architectural, s’est effondrée quelques heures après le début de l’incendie. Une grande partie de la charpente, datée du XIIIe siècle, a déjà disparu sous les flammes. L’intégralité de la toiture de la cathédrale est touchée par l’incendie. Sur place, les pompiers peinent à maîtriser le feu, en raison de la hauteur et de la fragilité de l’édifice. Emmanuel Macron a reporté son allocution prévue ce lundi soir pour se rendre sur les lieux du drame. Une vive émotion s’est emparée des Parisiens et des Français et, plus largement, du monde entier. Azzeddine Ahmed-Chaouch s'est rendu sur place pour constater les premiers dégâts.