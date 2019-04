Et si l’incendie de Notre-Dame avait été provoqué par un terroriste ? Et si l’incendie était volontaire ? Et si c’était Emmanuel Macron qui avait lui-même orchestré le drame ? Depuis que la cathédrale s’est embrasée, de très nombreuses théories complotistes circulent sur les réseaux sociaux, et jusque dans les médias. On fait le point avec Baptiste des Monstiers.