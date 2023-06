Inculpation de Donald Trump : l’ex-président joue la carte de la victimisation

Ce mardi 13 juin, Donald Trump, qui comparaissait devant la justice fédérale à Miami, a plaidé non coupable des 37 charges le visant dans l’affaire des archives de la Maison-Blanche. Cette comparution est inédite pour un ancien président américain. Remis en liberté sans verser de caution, il est sous la menace d’un procès qui pourrait intervenir avant l’élection présidentielle de 2024. Cette affaire peut-elle nuire à sa campagne ? Juste après son procès, Donald Trump se montrait confiant pour 2024. Le candidat républicain dénonce une “persécution politique” et accuse Joe Biden de “tenter de détruire la démocratie”. Il a réussi à convaincre certains de ses supporters qu’il était victime d’un complot politique. Il peut notamment compter sur l’aide de Tucker Carlson, l’ancienne vedette de Fox News qui l’a défendu bec et ongles dans sa nouvelle émission sur Twitter. En revanche, certains commencent à le lâcher au sein de son parti. Pourtant, la stratégie de victimisation de l’ancien chef d’Etat fonctionne puisque les sondages lui sont pour l’heure très favorables : il est à 62% d’intentions de votes.