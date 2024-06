Inde : à New Delhi, les partisans de Modi célèbrent sa victoire

Paul Gasnier continue son édition spéciale en Inde, où se déroulent les plus grandes élections de l’histoire. A New Delhi, les partisans de l’actuel Premier ministre Narendra Modi ont fêté bruyamment sa nouvelle victoire, même si celle-ci est bien moins large que prévue. Son parti va devoir travailler avec les petits partis d’opposition pour conserver sa majorité.

