Inquiétude au Japon après le survol d’un missile nord-coréen

Le Japon est en alerte depuis le mardi 4 octobre, jour où son voisin, la Corée du Nord, a envoyé plusieurs missiles dont un qui a survolé le pays. Cet incident n’était pas arrivé depuis 2017. Des messages d’alerte par haut-parleur ont été diffusés dans les villes et les campagnes. Les autorités japonaises ont rapidement condamné ce tir et une cellule de crise a été mise en place. Le projectile a été envoyé à 7h22 et a parcouru plus de 4500 km avant de s’échouer dans le Pacifique vingt minutes plus tard. Ce missile a été vu comme une provocation de la Corée du Nord, qui a enchaîné les exercices de tir à un rythme effréné. Rien que pour cette année, son dirigeant, Kim Jong-un, a tiré plus de 23 missiles. L’ONU et la communauté internationale ont dénoncé une escalade militaire dans la région Pacifique.