Instant karma : le défilé Dolce & Gabbana ruiné par la météo

Dolce & Gabbana défilait à Venise en fin de semaine dernière. Pour l’occasion, la marque n’avait pas lésiné sur les moyens : podium sur les canots, mannequins dans des gondoles et stars dans les gradins. Pas de bol : une tempête de grêle est venue gâcher la fête et réduire à néant le défilé. Et si c’était le karma ? Depuis plusieurs années, Domenico Dolce et Steffano Gabbana multiplient les polémiques et les propos franchement douteux.