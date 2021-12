Insulter, décrédibiliser ou esquiver : la tactique bien rodée des politiques faces aux journalistes

Justement, les politiques et les candidats ont-ils un problème avec les questions posées par les journalistes ? On en voit beaucoup ces dernières semaines reprocher aux journalistes de ne pas poser les « bonnes » questions ou d’en poser des trop « débiles ». Parfois, le plus simple et le plus efficace pour ne pas répondre, c’est tout simplement d’esquiver.