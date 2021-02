Insultes sexistes à l'Assemblée: ça ne date pas d'hier

En savoir plus sur Yann Barthes

Le député LREM Pierre Henriet vient d’être sanctionné pour outrage sexiste contre la députée Insoumise Mathilde Panot : il écope d’un rappel à l’ordre et d’une amende équivalente au quart de son indemnité mensuelle de député. Une première à l'Assemblée nationale qui a souvent eu des airs de cour de récré. Avant Mathilde Panot, on se souvient par exemple des remarques sexistes contre Cécile Duflot et sa robe à fleurs, contre la tenue de Ségolène Royal ou encore contre Fleur Pellerin.