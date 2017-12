Avion d’Edouard Philippe : et si on ouvrait le placard à archives ?

Et oui, forcément, cela démange un peu de sortir le Top 3 des meilleures phrases. Mais on le fait quand même. En troisième position on retrouve : "En fait le truc quand on est ministre, on ne réagit pas comme quand on est un simple citoyen". En deuxième position, on retrouve la phrase du Président : "La confiance des électeurs passe par notre exemplarité" sic et en première position... On vous laisse la découvrir... - Extrait Quotidien du 20 décembre