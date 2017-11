Cigarette / Suite : le drôle de tweet de la Ministre de la santé

Oui, on en avait parlé longuement lundi, mais hier la Ministre de la santé a twitté quelque chose et ça nous a mis le doute : "Je n'ai jamais envisagé ni évoqué l’interdiction de la cigarette au cinéma ni dans aucune autre oeuvre artistique. La liberté de création doit être garantie » Du coup, on s’est dit qu’on avait mal compris, donc on a re regardé sa déclaration au Sénat, qui n'était pas du tout la même. La ministre dit aussi dans son tweet « La sénatrice à laquelle je répondais jeudi dernier ne le proposait pas non plus. Cette polémique n'a donc pas lieu d'être » Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 22 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 2