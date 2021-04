Interdiction des drapeaux étrangers pendant les mariages : qui est vraiment visé ?

Le Sénat vient de voter l’interdiction des drapeaux étrangers lors des mariages. C’est le nouveau chapitre de la loi sur le séparatisme qui a pour objectif premier de lutter contre l’islamisme radical et les atteintes à la laïcité. Désormais donc, plus question de brandir son drapeau américain, suédois, haïtien, malien ou algérien lors d’un mariage. En pleine crise sanitaire, la majorité de droite au Sénat a donc estimé que l’interdiction de ces drapeaux était une priorité absolue. Officiellement, tous les drapeaux sont concernés, mais dans les faits, cette loi a-t-elle pour but de stigmatiser certains pays en particulier ? Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu à l’Assemblée nationale pour en parler avec les députés.