C’était LE gros scoop de France 2 ce mardi : l’interview exceptionnelle de Barack Obama à l’occasion de la publication de ses mémoires. UN SEUL journaliste français a décroché le sésame : François Busnel. Et si on a bien senti les petites étincelles dans ses yeux au tout début de l’interview, on a vite compris que Barack Obama ou pas, à un moment il avait décroché.