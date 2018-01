Interview de Terron Wood, l’homme qui accuse le photographe Bruce Weber de harcèlement

Mario Testino et Bruce Weber, deux photographes incontournables dans le milieu de la mode, sont aujourd’hui accusés d’harcèlement sexuel par des mannequins. Rencontre avec Terron Wood, l’homme qui accuse Bruce Weber, chez lui à Portland. Il raconte sa première rencontre avec le célèbre photographe. Dans une chambre, « Il m’a demandé de tirer ma chemise, d’attraper ma ceinture et de descendre plus bas » détaille Terron Wood qui se défend de vouloir participer à « la chasse aux sorcières ».