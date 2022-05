Investiture d’Emmanuel Macron : le Roi, sa cour et ses petites humiliations

Samedi 7 mai se tenait la cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron. Le président, réélu, avait promis une investiture plus sobre qu’en 2017. On aura quand même eu droit à des courbettes, des baises-mains, des flatteries, mais aussi des jalousies et quelques petites humiliations.