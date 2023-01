Investiture du président Lula au Brésil : la France envoie un ministre inconnu

Une vingtaine de chefs d‘Etat ont assisté à la cérémonie d’investiture de Lula au Brésil. Parmi eux, il y avait le président allemand Frank-Walter Steinmeier, les chefs d’Etat portugais Marcelo Rebelo de Sousa et argentin Alberto Fernández et le roi d’Espagne Felipe VI. La France a choisi quant à elle d’envoyer Olivier Becht, le ministre français du Commerce extérieur. Emmanuel Macron avait tout de même adressé ses félicitations au nouveau président via son compte Twitter. Lors de la cérémonie, le président Lula a souhaité observer une minute de silence en hommage à Pelé, la légende brésilienne du football, disparu le 29 décembre dernier à l’âge de 82 ans.