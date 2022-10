Invité : 50 ans de Front national décryptés par Nicolas Lebourg

Le 5 octobre 1972, Pierre Bousquet, l’ancien membre de la Waffen SS Pierre Bousquet fondent le Front national avec d'anciens miliciens pétainistes. Le parti veut rassembler les néofascistes français qui rêvent d’union et de pouvoir pour imposer l’extrême droite dans le débat et dans la politique française. Pour y parvenir, le FN se choisit son premier représentant : Jean-Marie Le Pen. 50 ans plus tard, le Front national est devenu le Rassemblement national et, pour la première fois de son histoire, il ne sera bientôt plus dirigé par un membre de la famille Le Pen, laquelle garde toutefois une mainmise indéniable sur le parti. Nicolas Lebourg, historien et chercheur, spécialiste de l’extrême droite, nous aide à décrypter cet anniversaire particulier.