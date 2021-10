Invité : à quoi ressemblait vraiment le Moyen-Âge ? Avec Florian Mazel

On voit du Moyen-Âge absolument partout dans la culture populaire : dans les séries télé, les films, les romands, les BDs, les jeux vidéo, … mais sait-on vraiment à quoi il ressemblait ? Sous la direction de Florian Mazel, Une cinquantaine d’Historiens s’est penchée sur la vie, la vraie, du Moyen-Âge, pour comprendre quand il a démarré et quand il s’est arrêté, savoir si le Moyen-Âge ce n’était vraiment que cette époque un peu lugubre et pas très propre qu’on s’imagine, comment les gens s’informaient à l’époque et si la place de la femme y était différente des siècles qui ont suivis. Florian Mazel, grand historien médiéviste, est sur le plateau de Quotidien pour en parler.