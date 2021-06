Invité : à quoi va ressembler 2022 ? Avec Dominique Reynié

À un an de l’élection présidentielle, dans une période où le président de la République reçoit une gifle, où un chanteur s’en prend à des journalistes, où un Youtubeur menace des citoyens pour leurs convictions politiques, où les responsables politiques versent dans le complotisme, on a senti le besoin de faire un peu le point. Pour nous aider, on échange avec Dominique Reynié, professeur des universités à Sciences-Po et directeur général de la fondation pour l’innovation politique, un think tank progressiste, européen et libéral.