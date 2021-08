Invité : à quoi va ressembler l’année 2022 ? Avec Jérôme Fourquet

À quoi va ressembler l’année 2022 ? C’est la question que se pose Jérôme Fourquet. Directeur du département « opinion » à l’IFOP et auteur de plusieurs livres reconnus, dont « Archipel français », il dresse le portrait d’une année dont on attend beaucoup. Et si l’élection présidentielle n’était pas si excitante qu’on l’attend ? Quelle est la stratégie d’Emmanuel Macron pour conserver sa place à l’Élysée ? Comment ses adversaires espèrent-ils sortir du lot ? Quel impact la crise sanitaire et la montée des antivax auront-elles sur l’élection ? Comment va le moral des Français ? On pose toutes ces questions à Jérôme Fourquet sur le plateau de Quotidien.