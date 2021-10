Invité : "À tes côtés", le film hommage de Jarry à son père

On connaît Jarry l’humoriste, le présentateur, l’animateur : on découvre désormais Jarry scénariste et interprète dans un registre beaucoup plus sérieux. Dans « À tes côtés », une histoire inspirée de sa propre vie, il raconte la relation d’un père et son fils que tout oppose rapproché par la maladie. Jarry est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.