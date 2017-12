Agustin Galiana a remporté hier soir la huitième saison de Danse avec les stars et il est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Quotidien ! Acteur, chanteur et danseur d'exception, Agustin a tout pour lui et son talent crève l'écran. Yann Barthès lui a posé ses questions- Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 14 décembre 2017 – Partie 2