Invité : Ahmed Sylla débute l’année en trombe

Ahmed Sylla En savoir plus sur

L’humoriste Ahmed Sylla est l’invité de Quotidien mardi 9 janvier. L’homme de 33 ans présente son tout nouveau spectacle intitulé « Origami », qu’il jouera durant de longs mois à travers la France. Un one man show co-écrit par son frère Moussa Sylla, dans lequel leur mère est omniprésente. L’humoriste se penche dans un premier temps sur le nom de son spectacle et sur son retour sur scène dimanche dernier après cinq ans d’absence. Ahmed Sylla y aborde notamment un thème particulièrement sensible, celui des féminicides. Un début d’année sur les chapeaux de roue pour le comédien originaire de la région nantaise puisqu’on le retrouve également à l’affiche du film « Comme un prince » le 17 janvier prochain. L’histoire d’un champion de boxe qui se fait exclure de son équipe et envoyé au château de Chambord afin d’y effectuer des travaux d’intérêt général. Un long-métrage pour lequel l’homme de scène a pris 10 kilos de muscles, et dans lequel il se réveille notamment dans le lit de François Ier. Ahmed Sylla sera notamment sur la scène du Dôme de Paris les 6 et 7 mars 2025.