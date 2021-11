Invité : Aïssa Maïga veut "Marcher sur l’eau"

D’après l’ONU, 2,2 milliards de personnes n’ont pas d’accès direct à l’eau potable dans le monde. Pour « Marcher sur l’eau », son film-documentaire, Aïssa Maïga a tourné pendant deux ans dans le nord du Niger, dans le village de Tatiste. Ici, faute d’accès à l’eau potable, les habitants doivent marcher sur des kilomètres pour puiser l’eau et la ramener au village. Pourtant, Tatiste se situe au-dessus d’un gigantesque lac aquifère. Pour pouvoir enfin en bénéficier, les habitants et les associations veulent entreprendre un grand chantier de forage. On en parle avec Aïssa Maïga sur le plateau de Quotidien.