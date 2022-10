Invité : Alain Aspect, prix Nobel de physique, nous ouvre les portes de la beauté quantique

Un Français fait partie des lauréats du prix Nobel de physique, réputé comme étant le plus difficile : Alain Aspect, membre de l'Université Paris-Saclay et de l'école polytechnique de Paris. Il partage sa récompense avec John Clauser, un chercheur américain, et Anton Zeilinger, de l'université de Vienne, en Autriche. Ils ont été primés pour leurs travaux sur les mécanismes de la physique quantique et plus précisément sur l’intrication quantique qui est un phénomène qui pourrait bien révolutionner le monde technologique. Alain Aspect, âgé de 75 ans avait déjà été récompensé de la Médaille Albert-Einstein en 2012, de la Médaille Niels Bohr et du prix Balzan en 2013.