Invité : Alain Bauer raconte les espions et les espionnes de l’Histoire

Alain Bauer est l’un des plus grands spécialistes français sur les questions de criminologie et de sécurité. Il publie une encyclopédie des espionnes et des espions aux éditions Gründ. Avant d’évoquer avec lui le parcours de ces hommes et de ses femmes hors du commun, on fait le point avec lui sur le climat actuel en France. Avec l’élection présidentielle qui approche, le thème de l’insécurité va être l’un des enjeux majeurs de la campagne, mais qu’en est-il vraiment de la violence en France ? On en parle avec Alain Bauer sur le plateau de Quotidien.