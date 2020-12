Invité: Alain Bauer raconte l’histoire des "Criminels les plus cons de l’Histoire"

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les criminels ne sont pas des génies du crime. Bien au contraire. On trouve d’ailleurs plus souvent des criminels inexpérimentés, pas très fute-fute, voire carrément stupides que des experts en cambriolage ou en meurtre. La preuve avec ces chiffres : 86% des braqueurs n’étudient pas la banque avant de la braquer, 95% n’ont aucune idée d’où cacher l’argent et 76% oublient de se déguiser avant de passer à l’action. Ces chiffres, c’est Alain Bauer qui les donne dans son livre « Les criminels les plus cons de l’Histoire ». Le criminologue, spécialiste des questions de sécurité, a davantage l’habitude de conseiller des services de police et de renseignements sur de dangereux criminels et la meilleure façon de les appréhender que de s’étendre sur les autres, pourtant bien plus nombreux, qui font preuve d’une impressionnante stupidité. Et pourtant, il raconte dans son livre l’histoire de ce braqueur qui a eu le malheur de s’en prendre à une championne de MMA, de ce meurtrier qui n’a pas résisté à l’envie de tout raconter dans un livre ou encore ce fugitif, tellement narcissique qu’il a fini par liker son propre avis de recherche sur les réseaux sociaux.