Invité : Alain Duhamel analyse le séisme des élections européennes

Dimanche 9 juin, la France a connu une soirée historique sur le plan politique : après le raz-de-marée Rassemblement national aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives pour la fin du mois. On décrypte cette soirée qui pourrait bien changer le paysage politique français avec le journaliste et éditorialiste Alain Duhamel.