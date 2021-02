Invité : Alain Duhamel dresse le portrait d’"Emmanuel le hardi"

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis 50 ans, Alain Duhamel est la star du journalisme politique. Il a connu et interviewé Valérie Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, à qui il a consacré son dernier livre, « Emmanuel le hardi ». Le portrait d’un président qui aime prendre des risques, qui concentre les pouvoirs bien plus que n’importe quel autre président avant lui et qui a un goût prononcé pour l’autorité. Cette concentration des pouvoirs, ce goût de l’autorité, c’est justement ce qui fait dire à de nombreux observateurs que notre démocratie est en danger. Emmanuel Macron est-il autoritaire comme Napoléon Bonaparte, comme le dit Alain Duhamel ? Est-il aussi moderne qu’il veut le faire croire ou est-il au contraire un « président à l’ancienne » ? Le Premier ministre Jean Castex est-il encore utile face à la figure présidentielle ? Comment expliquer qu’Emmanuel Macron se maintienne dans les sondages tout en étant l’un des présidents les plus critiqués de la Vème République ? A-t-il raison d’aller chasser sur les terres du Front national pour l’emporter en 2022 ? Peut-on encore restaurer la confiance des Français envers ceux qui les gouvernent ? On pose toutes ces questions à Alain Duhamel, sur le plateau de Quotidien.