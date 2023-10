Invité : Alain Duhamel tente de décrypter Emmanuel Macron (Partie 2)

Alain Duhamel, considéré comme un véritable monument du journalisme politique français, est l’invité de Quotidien, mercredi 27 septembre 2023. Depuis plus de 60 ans, le natif de Caen est l’une des figures majeures de l’audiovisuel, notamment en tant que chef d’orchestre de nombreuses émissions cultes comme « Cartes sur table », ou encore « L’Heure de Vérité ». Il a également animé différents débats présidentiels. Ce soir, l’homme de 83 ans présente son dernier ouvrage intitulé, « Le prince balafré, Emmanuel Macron, et les Gaulois (très) réfractaires » à travers lequel il tente de mieux décrypter le président de la République. Alain Duhamel donne son avis sur l’évolution du chef de l’Etat, sur la détestation d’une partie de la population qui l’entoure, partage ses plus grands espoirs et ses plus grandes craintes sur l’avenir du pays, et tente de donner ses clés pour « soigner » la démocratie.