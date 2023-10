Invité : Alain Frachon l'observateur des relations internationales

Alain Frachon est l’un des plus grands observateurs des relations internationales, correspondant à Jérusalem et à Washington pour le quotidien « Le Monde » où le journaliste office toujours pour des analyses de haut-vol. Ce mercredi 25 octobre, c'est sur le plateau de Quotidien qu'il revient sur les massacres du 7 octobre menés par le Hamas depuis la bande de Gaza et qui a fait de nombreuses victimes en Israël, en majorité civiles. Plus de 200 personnes sont en outre retenues en otage. Depuis, la riposte menée par l'Etat hébreu a entraîné la mort et le déplacement de nombre de Palestiniens.