Invité : Alain Mabanckou raconte les États-Unis d'aujourd'hui dans "Rumeurs d’Amérique"

Alain Mabanckou est écrivain et poète. Il enseigne la littérature à l’université de Los Angeles et publie, cette rentrée, « Rumeurs d’Amérique », recueil de chroniques de sa vie aux États-Unis. Il y raconte la prédominance de la race dans les rapports entre les Américains, la division des citoyens, la lutte des classes, … Avec lui, on évoque la situation des États-Unis à 62 jours de la prochaine élection présidentielle, alors que le mouvement Black Lives Matter n’a jamais été plus important.