Alex Vizorek est chroniqueur sur France Inter. Il est aussi au théâtre et il fait un très bon Guy Lagache quand il le faut. Ce qu’on sait moins, c’est qu’Alex Vizorek aime aussi les contes pour enfants et qu’il a décidé de raconter, sur la scène des Folies Bergères, l’un des plus connus : Pierre et le Loup. Alex Vizorek est sur le plateau de Quotidien pour en parler.

