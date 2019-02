Non, Alex Vizorek n’officie pas que derrière le micro de France Inter ou la caméra de C8, il est aussi en chair et en os, sur scène et à travers toute la France (et la Belgique !). Avec son spectacle « Alexandre Vizorek est une œuvre d’art », il s’installe au théâtre de l’Alhambra, à Paris. Il est sur le plateau de Quotidien ce soir pour en parler.